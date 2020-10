Fındık fiyatları üreticileri memnun etti

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, “Fındık fiyatları bu yıl üreticileri memnun etti. Fiyatlar ileri ki günlerde daha da yükselecektir” dedi.

Haydar Gürsu yaptığı açıklamada, “Üreticilerimiz bu yıl fındıkla ilgili görüşlerini aktarırken memnuniyetini bizlere bildirdiler. Geçen yıl ve bu yıl fiyat konusunda gerçekten fiyatlar üreticileri mutlu etti. Bunda da TMO’nun açıkladığı fındık fiyatı beklediğimiz gibi olması sevindirdi. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Rekolte konusunda ise geçen yıla oranla daha düşük seviyedir. Fındık fiyatları da buna bağlı olarak daha yüksek rakamlara çıkacaktır. Geçen yıl ihracat 600 bin ton civarındaydı. Bu yıl ise üretilen fındığın 600 bin ton kadar olmadığı düşünülüyor. Çiftçilerimize önemli uyarıda bulunmak isterim. İhtiyaçları kadar piyasaya fındık indirsinler” diye konuştu.



"Fındığımıza çok iyi bakmalıyız"

Gürsu, “Fındık bizim olmazsa olmazımızdır. Bölgemizdeki vatandaşlarımızın yaşamına direk etki eden bir mahsuldür fındık. Ana geçim kaynağımız olan fındık bizleri bugünlere kadar getirdi ve bundan sonra da devam edecektir. Fındığımıza çok iyi bakmalıyız. Bakımlarını çok iyi yapmalıyız. Çiftçilerimizi her anlamda eğiterek onları bilinçli birer çiftçi haline getirmeyi planlıyoruz. Ziraat odasındaki mühendislerimizde çiftçilerimizi günü birlik ziyaretler yaparak onlara her alanda faydalı bilgileri aktarıyorlar” şeklinde konuştu.



"Toprak analizi çok önemli"

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu çiftçilerimiz topraklarının analizi mutlaka yaptırmaları gerekmektedir. Çoğu üreticimiz toprak analizini yaptırmıyor. Ulaştığımız tüm çiftçilere analiz yapmaları için bilgilendirme yapıyoruz ve bu analizin kendileri ve bahçeleri için faydaları olacağını belirtiyoruz. Bu analizlerle birlikte toprağın ihtiyacı olan gübre veya diğer mineralleri tespit ediyoruz. Üreticilerimiz kesinlikle lehine olacak bir durumu kendilerine aktararak bahçelerine uygulamalarını yaptırıyoruz. Faydasını gören çiftçilerimiz her yıl yaptırarak daha verimli mahsulleri elde ediyorlar. Analiz laboratuvarımız sadece bu bölgeye değil Tüm Karadeniz’e hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

