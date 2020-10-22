Gözleri farklı renkte olan köpek ilgi odağı oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinin Gümüşköy Mahallesi'nde bir gözü mavi, diğer gözü kahverengi olan yavru köpek görenlerin ilgisini çekiyor.

Gümüşköy Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Dursun Uzun'a ait yavru köpek farklı göz rengiyle mahallenin maskotu oldu. Köpeğin sahibi Dursun Uzun, "Köpeğimi bir arkadaşımdan aldım. Gözleri farklı renkte olması nedeniyle herkesin ilgisini çekiyor. Ben de ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Çok ender rastlanan bir durum olduğunu düşünüyorum" dedi.

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