Eşcinsel kadınlar tarafından vurdurulan şahıs hayatını kaybetti

Ordu’nun Ünye ilçesinde eşi ve eşinin birlikte yaşadığı eş cinsel kadın tarafından kiralık katil tutularak silahla vurdurulan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda eş cinsel olduğu iddia edilen A.O., yine eş cinsel kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu. Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O.'nun kocası Hasan O.'yu (47) ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi. İddiaya göre karısı ve onun eş cinsel arkadaşı tarafından kiralık katil tutularak evinin önünde tabanca ile vurdurulan Hasan O., yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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