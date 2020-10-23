Ordu'da şehit ailesinin evi yenilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da şehit ailesinin evi yenilendi

DHA

Ordu'da şehit ailesinin evi yenilendi


Mustafa KIRLAK/AYBASTI (Ordu), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdilli ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın (24), Ordu'nun Aybastı ilçesinde oturan ailesine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun talimatıyla yeni bir ev inşa edildi.
İçişleri Bakan Soylu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Temmuz 2019'da PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda yaralanan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş´ın, Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Uzundere Mahallesin'de oturan ailesine yeni bir ev yapılması için talimat verdi. Bakan Soylu, şehit babası Kenan Altuntaş'ı telefonla arayarak konu ile bizzat ilgilendiğini, evin yeniden yapılacağını ifade etti. Türkiye'nin yüreğini sızlatan şehit ailesinin oturduğu evin bulunduğu alana, İçişleri Bakanlığı'nın desteği ile iki katlı bir ev inşa edildi. Yapımı 3 ayda tamamlanan ev, aileye teslim edildi.
'ŞEHİT AİLELERİMİZ BAŞ TACIMIZDIR'
Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit ailelerinin ve gazilerin baş tacı olduğunu ifade ederek, "HakkariŞemdinli´de 2019 tarihinde şehit olan Salih Altuntaş evladımızın Aybastı´da yaşayan ailesine yeni yapacağımız evin üç ay içerisinde bitirilme sözünü vermiştik. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu´nun destekleriyle verdiğimiz sözü tutarak, şehit ailemizin evinin yapımını 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak, aileye teslim ettik. Hayırlı olsun. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Devlet olarak her daim onların yanındayız. Bu vesileyle şehidimizi de rahmet ve dua ile anıyorum" dedi.
Şehit Salih Altuntaş´ın babası Kenan Altuntaş ise, "Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Allah razı olsun. Bizlere her zaman değer veren devlet büyüğümüz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu´ya, Valimiz Sayın Tuncay Sonel´e yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Aybastı Mustafa KIRLAK
2020-10-23 10:09:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit ailesine yeni ev
YEREL HABERLER Şehit ailesine yeni ev
Eşcinsel kadınlar tarafından vurdurulan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşcinsel kadınlar tarafından vurdurulan şahıs ...
Fatsa Belediyesi’nde stratejik eğitim toplantısı Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar: “Öncelik insan ve istikrarlı hizmet”
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi’nde stratejik eğitim ...
Ordu'da dağ keçilerinin zorlu tırmanışı kamerada
YEREL HABERLER Ordu'da dağ keçilerinin zorlu tırmanışı kamerada
Ordu’da mobil konkasör
YEREL HABERLER Ordu’da mobil konkasör
Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, 17 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Eşinin azmettirdiği silahlı saldırıda yaralanan koca, ...
Ordu´da hükümlüler durak üretiyor
YEREL HABERLER Ordu´da hükümlüler durak üretiyor
Gözleri farklı renkte olan köpek ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Gözleri farklı renkte olan köpek ilgi odağı oldu
Bekyürek: “Spor alanındaki her çalışmada varız”
YEREL HABERLER Bekyürek: “Spor alanındaki her çalışmada varız”
Fındık fiyatları üreticileri memnun etti
YEREL HABERLER Fındık fiyatları üreticileri memnun etti
SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali için süre azalıyor
YEREL HABERLER SMA hastası 1,5 yaşındaki Demir Ali için süre ...
Ordu’da eroin türevi taşıyan bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da eroin türevi taşıyan bir kişi yakalandı
Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi 7 ilçeye hizmet veriyor
YEREL HABERLER Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi 7 ilçeye hizmet veriyor
İlçe kütüphanesi okuma alışkanlığı kazandırıyor
YEREL HABERLER İlçe kütüphanesi okuma alışkanlığı kazandırıyor
Gürcistan Başkonsolos Japaridze: “Türkiye’nin başarılarını takip ediyoruz” Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze: “Türkiye ile Gürcistan arasında tarihi bağlılıklar var. Türkiye ile çok büyük projeleri gerçekleştirdik. Türkiye’nin başarılarını takip ediyoruz”
YEREL HABERLER Gürcistan Başkonsolos Japaridze: “Türkiye’nin ...
Ordu’nun Think-Tank Merkezi Ordu Büyükşehir Belediyesi, kısa ismi DAVET olan ‘Deneyim, Araştırma, Verimlilik, Eğitim, Ticaret Merkezi kuruyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Herkes dedikoduyu bırakacak, tecrübesini, yeteneğini konuşturacak”
YEREL HABERLER Ordu’nun Think-Tank Merkezi Ordu Büyükşehir ...
Yaylalardan dönüşler başladı
YEREL HABERLER Yaylalardan dönüşler başladı
Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X