Ordu'da şehit ailesinin evi yenilendi



Mustafa KIRLAK/AYBASTI (Ordu), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdilli ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın (24), Ordu'nun Aybastı ilçesinde oturan ailesine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun talimatıyla yeni bir ev inşa edildi.

İçişleri Bakan Soylu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Temmuz 2019'da PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda yaralanan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş´ın, Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Uzundere Mahallesin'de oturan ailesine yeni bir ev yapılması için talimat verdi. Bakan Soylu, şehit babası Kenan Altuntaş'ı telefonla arayarak konu ile bizzat ilgilendiğini, evin yeniden yapılacağını ifade etti. Türkiye'nin yüreğini sızlatan şehit ailesinin oturduğu evin bulunduğu alana, İçişleri Bakanlığı'nın desteği ile iki katlı bir ev inşa edildi. Yapımı 3 ayda tamamlanan ev, aileye teslim edildi.

'ŞEHİT AİLELERİMİZ BAŞ TACIMIZDIR'

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit ailelerinin ve gazilerin baş tacı olduğunu ifade ederek, "HakkariŞemdinli´de 2019 tarihinde şehit olan Salih Altuntaş evladımızın Aybastı´da yaşayan ailesine yeni yapacağımız evin üç ay içerisinde bitirilme sözünü vermiştik. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu´nun destekleriyle verdiğimiz sözü tutarak, şehit ailemizin evinin yapımını 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak, aileye teslim ettik. Hayırlı olsun. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Devlet olarak her daim onların yanındayız. Bu vesileyle şehidimizi de rahmet ve dua ile anıyorum" dedi.

Şehit Salih Altuntaş´ın babası Kenan Altuntaş ise, "Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Allah razı olsun. Bizlere her zaman değer veren devlet büyüğümüz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu´ya, Valimiz Sayın Tuncay Sonel´e yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Aybastı Mustafa KIRLAK

2020-10-23 10:09:06



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