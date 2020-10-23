Altınordu’da 150 kadın ve genç iş sahibi olacak

Kadın ve gençleri meslek sahibi yapmak ve şehrin üretimine katkı vermek amacıyla hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından onaylanan “Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi” projesinde imzalar atıldı. Gerçekleşen imza töreninde konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hazırlanan projenin hayata geçmesi ile 150 kadın ve gence eğitim verilerek şehirdeki nitelikli iş gücünü artıracaklarını söyledi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından onaylanan proje kapsamında imza töreni düzenlendi. DOKA’da gerçekleştirilen törende Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman’ın katılımı ile Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi projesini başlatan imzalar atıldı.

Şehirde üretimin ve istihdamın artırılması için her alanda proje ürettiklerini ifade eden Başkan Tören, “Kadının iş yaşamında yer almasının bireysel ve toplumsal kalkınma açısından öneminin bilincindeyiz. Kadının, çalışma hayatına etkin ve insan onuruna yakışır bir şekilde katılımının yalnızca bireysel bir kazanım olmakla kalmayıp ailevi ve sosyal dönüşümü de sağlayan temel değer olduğu gerçeğinden hareketle kadınlarımızın ve gençlerimizin öncelikle meslek sahibi olmalarına büyük önem veriyoruz” dedi.

Başkan Tören, şöyle konuştu:

“Hazırladığımız ve DOKA tarafından onaylanıp desteklenen bugün de sözleşmesini imzaladığımız ‘Altınordu Belediyesi Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi’ projemiz ile işsiz kadın ve gençlere dikiş makinesi operatörlüğü eğitimi verilecek. Proje kapsamında kadınlar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere 150 kişi dokuma, konfeksiyon ve makineci modülü eğitimi alacak. Hazır Giyim Uygulamaları projemiz ile şehirdeki nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması sağlanırken eğitim sonrasında ise katılımcıların istihdam edilebilmesi için danışmanlık hizmeti de verilecek. Biz bu şehirde mesleksiz tek bir genç kardeşimizin insanımızın kalmayacağını ifade ettik ve bu hedef doğrultusunda adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Projemiz hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı olsun.”

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