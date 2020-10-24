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Sonbaharda renk cümbüşü

İHA

Sonbaharda renk cümbüşü

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde sonbaharda renk cümbüşü oluştu.
Ordu'nun kırsal kesiminde bulunan ormanlar sonbaharla birlikte sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Kabadüz ilçesinde mahallelerinde sarı ve kahverengi tonlarının ağırlık kazandığı doğada adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Mahallerin etrafında bulunan irili ufaklı ormanların sonbaharla birlikte farklı tonlara bürünmesi görenleri kendine hayran bıraktırıyor.
Kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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