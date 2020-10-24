Mazgala sıkışan kedi, kurtarıldı

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Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)- ORDU´da yağmur suyu mazgalına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yağmur suyu mazgalında sesler duyan Gökhan Yazıcı, yavru kedinin sıkıştığını fark etti. Polis ve itfaiye ekiplerine haber veren Yazıcı, mazgalın başında bekledi. Polis ekipleri yolun tek şeridini ulaşıma kapatırken, itfaiye ekipleri de kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Beton blok kırılarak mazgalı kaldıran ekipler, yavru kediye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan yavru kedi, ihbarda bulunan Gökhan Yazıcı tarafından sahiplenildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2020-10-24 11:16:03



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