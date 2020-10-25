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Ordu'da evi yenilenen şehit babası: Devletimiz yalnız bırakmadı

DHA

Ordu'da evi yenilenen şehit babası: Devletimiz yalnız bırakmadı


Hakan AKGÜN/ AYBASTI (Ordu), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdilli ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın (24), Ordu'nun Aybastı ilçesinde oturan ailesine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun talimatıyla yeni bir ev inşa edildi. Şehit Salih Altuntaş´ın babası Kenan Altuntaş, yetkililere teşekkür ederek, ''Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Hepsinden Allah razı olsun. Talimatlar sonrasında ev, 3 ay içerisinde bitirildi'' dedi.
İçişleri Bakan Soylu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Temmuz 2019'da PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda yaralanan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş´ın, Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'nde oturan ailesine yeni bir ev yapılması için talimat verdi. Bakan Soylu, şehit babası Kenan Altuntaş'ı telefonla arayarak konu ile bizzat ilgilendiğini, evin yeniden yapılacağını ifade etti. Türkiye'nin yüreğini sızlatan şehit ailesinin oturduğu evin bulunduğu alana, İçişleri Bakanlığı'nın desteği ile iki katlı bir ev inşa edildi. Yapımı 3 ayda tamamlanan ev, aileye teslim edildi.
'ŞEHİT AİLELERİMİZ BAŞ TACIMIZDIR'
Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit ailelerinin ve gazilerin baş tacı olduğunu belirterek "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu´nun destekleriyle verdiğimiz sözü tutarak, şehit ailemizin evinin yapımını 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak, aileye teslim ettik. Hayırlı olsun. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Devlet olarak her daim onların yanındayız. Bu vesileyle şehidimizi de rahmet ve dua ile anıyorum" dedi.
`DEVLETİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI´
Şehit Salih Altuntaş´ın babası Kenan Altuntaş da, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyerek, "Bazı kesimler, ülkede kaos çıkartmaya çalışıyor. Dertleri kaos ama bu devletin ne kadar güçlü olduğunu hazmedemiyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bey beni aradı. 'Kenan bey, biz evinizi 3 ay içerisinde bitireceğiz, eğer bu ev bugüne kadar yapılmadıysa bu bizim ayıbımız' dedi. Bende, 'Sayın bakanım yaparsanız da, yapmazsanız da sağ olun' dedim. Evin ölçümleri yapıldı. Talimat sonrası Valimiz Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler ve Aybastı Kaymakamımız Muhammet Şükrü Pekpak, inşaatın bitimi için bizle beraber mücadele etti. Evin bitmesi için gece gündüz mücadele ettiler. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Hepsinden Allah razı olsun. Talimatlar sonrasında ev 3 ay içerisinde bitirdik. Bizde 20 gün sonra eve taşınmayı planlıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Aybastı Hakan AKGÜN
2020-10-25 10:46:02

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