Ordu'da korona virüs denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen 'Kovid19 Tedbirleri Denetimleri' genelgesi doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da denetimlere devam ediliyor.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan salgın sonrası, Ordu'da denetimler aralıksız devam ediyor. 19 ilçenin tamamında, sokak, cadde, iş yerleri, ibadethaneler, çay ocakları, ticari taksi ve dolmuşlar, pazar alanları ile alışveriş merkezleri gibi insan kalabalığının yoğun olduğu bölgelerde ekipler, kapsamlı bir şekilde denetimlerini ve çalışmalarını yürütüyor.

Ekipler, insanları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarırken, alınması gereken tüm tedbirler hakkında bilgiler de veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.