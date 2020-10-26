Kaya mezarları ve takım şelaleleri için turizm yolu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde zor bir coğrafyada bulunan kaya mezarları ve takım şelaleleri için yeni yol açılıyor.

İlçenin Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan kaya mezarları ve takım şelalelerine ziyaretçilerin rahatlıkla ulaşabilmeleri için yol yapılıyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, sadece yaz mevsiminde yayla turizmi ile anılan ilçelerinin son yıllarda 12 aya yayıldığını söyledi. İlçedeki turizmin gelişmesi için sürekli gayret içinde olduklarının altını çizen Başkan Kaya, "Geçmiş yıllarda sadece yaz mevsiminde yayla turizm ile anılan ilçemiz son yıllarda yaptığımız ataklar ile 12 aya yayılmıştır. İlçemizdeki turizmin gelişmesiyaygınlaşması için ilkeli ve planlı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Gümüşdere Mahallemizde bulunan kaya mezarları ve takım şelalelinin olduğu bölgeye turizm rotasını hazırlıyoruz. Yol tamamlandığında zor bir coğrafyada bulunan kaya mezarlarına ve takım şelalelerine misafirlerimizin rahatlıkla ulaşabilecekleri bir güzergah olmuş olacak" dedi.

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