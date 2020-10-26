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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli öğretmenden ilginç karantina

İHA

Emekli öğretmenden ilginç karantina

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan emekli Öğretmen Zeki Ordu (61), sağlık sorunu olmamasına rağmen kendini karantinaya alarak hem kitap okuyor hem de çıkaracağı kitapların hazırlıklarını yapıyor.
Korona virüs salgını sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sıkça dile getirilen, testi pozitif çıkan ya da pozitif vaka ile temaslı kişilerin kendilerini karantinaya almaları uyarısına 2 çocuk babası emekli öğretmen Zeki Ordu farklı bir yaklaşım göstererek hastalık belirtisi olmamasına rağmen kendini karantinaya aldı. Yaşadığı ortamdan uzaklaşarak farklı bir yaşam alanı oluşturan Ordu, zamanını kitap okuyarak ve çıkaracağı kitapların hazırlıklarını yaparak geçiriyor.

“Günümüzdeki karantinaya atfen ortaya çıkan bir isim”
38 yıllık öğretmenlik mesleğinin ardından yaklaşık 1,5 yıl önce emekli olan Zeki Ordu, kendisinin adlandırdığı şekilde ‘sosyal karantina’ sürecini başlarken bu düşüncenin nasıl oluştuğunu şöyle açıkladı: “Son zamanlarda Kovid19 virüsünün Dünya’daki ve ülkemizdeki olumsuz etkilerinden sonra karantina denilen bazen evlerde, köylerde ya da şehirlerde tedbirler kapsamında zorunlu ikamete zorlandı. Bu tıbbi olan bir durumdu. Bende daha sakin bir ortamda kitap okuma ve çıkaracağım kitapların yazımını yapma düşüncem vardı. Yanımda kimse olmadan dikkatim dağılmaması için rahat okuyabilmek ve yazabilmek için ayrı bir ortam hazırladım. Bu oturduğum evde mümkün olmayacağı için başka bir tek odalı eve geçtim. Yazılarımı dijital ortamda değil, kağıda kalemle yazıyorum. Daha sonra dijital ortama geçireceğim. Böyle bir ortam hazırlayıp sosyal karantina oluşturdum. Sosyal karantina adı ise tek kaldığım için ve sosyal ve kültürel faaliyet içerisinde olduğum için isimlendirdim. Böyle bir isim ya da kavram yok kendi düşüncemle oluşan bir isim. Günümüzdeki karantinaya atfen ortaya çıkan bir isim.”

“Zamanı daha verimli kullanıyorum”
Günün her saatini verimli geçirmek adına 24 saati planladığını ifade eden Ordu, “24 saati 6’şar saatlik dilimlere böldüm. Bunları 6 saat okuma, 6 saat yazma, 6 saat uyku ve 6 saat hobi, aktivite ve serbest zaman şeklinde planladım. Bu 6 saatlik dilimi de arka arkaya kullanmıyorum. Yani bir okuma saatini 6 saat olarak değil, 12 saatlik bölümlerle gerçekleştiriyorum. Böylelikle 24 saati verimli kullanmaya çalışıyorum” diye konuştu.

“2021’de 4 kitabı aynı anda çıkaracağım”
2021 yılının ilk yarısında çıkaracağı kitapların hazırlıklarını da bu süreçte yaptığını ifade eden EğitimciYazar Zeki Ordu, şunları söyledi: “Aynı zamanda önümüzdeki yıl çıkaracağım kitapların alt yapısını hazırlıyorum. Arasında Ünye’nin de bulunduğu öğretmenlik görevi yaptığım 5 il ve ilçe hakkında bir kitap hazırlıyorum. O il ve ilçelerdeki hatıralarımı yazıya döküyorum. Bu kitap çalışmamın yanı sıra normal hikayeler kitabımın da hazırlıklarını yapıyorum. Yine diğer zamanımı da şiirlerimin tasnifi ile geçiriyorum. Yaklaşık olarak İlkbahar Mevsimine doğru 4 kitap hazırlamış olurum. Bunun için daha sakin ortamda olmam gerektiğine inandığım için bu süreci başka bir ortamda sağladım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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