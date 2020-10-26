Fındık zurufundan elektrik üretilecek

Ordu Ticaret Borsası, fındık zurufu ve budama atıklarının kullanılarak elektrik enerjisine dönüşmesini sağlayan bir tesis için çalışmalarını hızlandırdı.

Fındık zurufundan enerji elde edilmesiyle ilgili bir süredir çalışma yürüten Ordu Ticaret Borsası tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına (DOKA) sunulan ‘Ordu ili biyokütle enerji tesisi ve tedarik zinciri kurulması’ başlıklı fizibilite desteği projesine ait raporda sona gelindi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Ticaret Borsası Başkanı ZiverKahraman, Karadeniz Bölgesi ve Ordu ilinde önemli miktarda üretilen ve önemli bir emtia olan fındık ürününün ekonomik değerinin artırılması konusundaki çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda açılacak olan AB, DOKA gibi kurumların teşviklerinden yararlanmak amacıyla, Ordu ilinde kurulacak bir biyokütle enerji tesisinin fizibilitesinin ortaya çıkarıldığını belirten Kahraman, kurulması planlanan tesiste fındık zurufu ve budama atıklarının kullanılarak elektrik enerjisine dönüşmesinin sağlanacağını belirtti.

Kahraman, “Ordu ilinde kurulacak böyle bir tesisin, kapasitesi, yatırımın sürdürülebilirliği, geri dönüş süresi, ekonomik rantabilitesini ortaya koyacak bir fizibilite raporu kamunun ve özel kuruluşların yararına sunulacaktır. Söz konusu proje kapsamında kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlara anketler uygulanmış ve görüşü alınmıştır. Hazırlanan rapor kamuoyu ile paylaşılacak olup, elde edilen sonuç Ordu Ticaret Borsası tarafından değerlendirilip, gerekli görülen lobicilik çalışmaları vs. gibi aksiyonlar alınacaktır” dedi.

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