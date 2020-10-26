Ordu’da uyuşturucu denetimleri

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Ordu’da uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik gerçekleştirilen denetim ve kontroller sürüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan denetim ve kontrollerde son bir hafta içerisinde 4 gram esrar, 3 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy, 4 gram eroin ve 21 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Denetim ve kontrollerde gözaltına alınan 11 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı.

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