Ordu'nun Kabadüz İlçesi Çambaşı Yaylası'na Bisiklet Yolu Projesi 1. etap çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen Bisiklet Yolu Projesi'nin toplam 5 kilometre uzunluğunda olacak. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, 5 kilometre uzunluğundaki yol hem turizm açısından hem de vatandaşların sosyal aktivitesi bakımından oldukça önemli olacağını söyledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kaya, "Çambaşı Yaylamızda Bisiklet Yolu Projesi 1. etap çalışmaları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bisiklet yolu projesinde yapılan yatırımlara devam ederken toplam uzunluğu 5 kilometre uzunluğunda olan normal yol ve bisiklet yolu hem turizm açısından hem de vatandaşlarımızın sosyal aktivitesi bakımından oldukça önemli olacaktır. Bu projenin gerçekleşmesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve Ordu AK Parti Milletvekilimiz Sayın Metin Gündoğdu’ya teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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