Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gıda ve tarım sektöründe, Türkiye’nin en fazla ihracat payına sahip olan fındıkta verimi artırmak için çalışma başlattı. Toplam 227 bin hektar arazisinde fındık üretimi yapılan kentte başlatılan Fındıkta Verimlilik Projesi (FİNVER) ile bahçelerde birim alandan elde edilen ürünün dört katına çıkması hedefleniyor.

Dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini, ihracatının yüzde 75’ini elinde bulunduran Türkiye’nin en yüksek döviz girdisine sahip olan fındık üretiminin en fazla yapıldığı il olan Ordu’da, birim alandan elde edilen verimin artırılması için yeni bir proje daha imza atıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla başlatılan, “Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor” ve “Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın” projelerinin başarıyla uygulanmasının ardından, projenin en önemli 3. ayağı olan Fındıkta Verimlilik Projesi (FİNVER) hayata geçiyor.

Üreticilerin bahçelerinin 5 yıllığına kiralanmak suretiyle uygulanacak FİNVER projesiyle birlikte, miras ve çoklu hisse yoluyla bölündüğü için ekonomik olarak küçülerek bakımsız kalan bahçeler ile Ordu ili dışında yaşayanların geride bıraktığı bahçeler, kiralama yöntemiyle ekonomiye kazandırılacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav ve Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORTAR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser projenin başladığı Perşembe’nin Anaç Mahallesi’ndeki örnek bahçede incelemede bulundu.



Fındık bahçeleri 5 yıllığına kiralanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, göreve geldiği ilk günden bu yana fındık ürününe büyük önem veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda 3 adımdan oluşan bir fındık master planı uyguladıklarını söyledi. Suyabatmaz, “Bu adımların ilki “Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor” projesiydi. İkinci olarak “Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın” projesini hayata geçirdik. Bugün hayata geçirdiğimiz Fındıkta Verimlilik Projesi (FİNDER) projesi ile bahçelerimizi 5 yıl boyunca bahçe sahiplerinden kiralıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla hem fındıkta verimi artıracak hem de ülkeye model olacak bir çalışmayı ortaya koymayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Birim alandan elde edilen ürün 4 katına çıkacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Ordu ilimizde 227 bin hektar fındık arazisi var. Tarım alanlarının ve çiftçilerimizin yüzde 87’si fındık tarımı ile ilgileniyor. Fındık yıllık 2.5 3 milyar dolar ihracat verisiyle en yüksek döviz girdisi olan bir ürün. Tabi biz eskiden kalma alışkanlıklarımızla bahçelerimizde yeteri kadar bakım yapamıyoruz. Bu da hem verimi hem de kaliteyi düşürüyor. Biz bir dekarda 300350 kilogram ürün alabilecekken, dekar başına 80 kilogram ürün alıyor. Burada yapacağımız örnek bahçelerde üreticilerimize örnek olup, Türkiye ekonomisine de katkı sunmak istiyoruz.”



Profesyonel ekipler oluşturuldu

Projenin uygulayıcısı olan ORTAR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, projenin ilk etapta Perşembe ilçesinde 300 hektarlık alanda başladığını belirtti. Eser, “Şu anda bulunduğumuz bölgede 300 hektarlık arazideki fındık bahçelerine bakım yapacağız. Bu sayede bahçesine bakamayan, miras yoluyla bölünen bahçeleri verimli hale getireceğiz. Ziraat Mühendislerimizin de olduğu profesyonel ekiplerle çalışmaları başlattık. Proje 5 yıl sürecek. 5 yıllık kiralama yöntemiyle çalışma yapacağız. Projeyle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşları da ORTAR A.Ş’ye beliyoruz” dedi.



Bahçe sahipleri uygulamadan memnun

Fındık üreticisi Ali Çakır ise, "Bu bahçeye 20 yıldan bu yana ben bakıyorum. Bahçe sahibi Samsun’da ikamet ediyor. Fındık bahçemizi Büyükşehir Belediyesi’ne verdik. Bahçemiz çok güzel ve bakımlı bir hal aldı. Bu imkandan herkesin yararlanmasını öneriyorum” diye konuştu.

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