Altınordu Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına destek Kentteki billboardlar, sağlık çalışanlarına destek afişleri ile donatıldı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, korona virüsü (Kovid19) salgınında emek sarf eden sağlık çalışanlarına destek vermek adına, kentteki billboardları anlamlı afişlerle donattı.

Toplumsal farkındalık çalışmaları ile dikkat çeken Altınordu Belediyesi, korona virüs salgınında mahalleleri ve sokakları dezenfekte ve temizlik çalışmaları ile steril ortama kavuştururken, sağlık çalışanlarını da unutmadı. Korona virüsü salgınında, riskleri göze alarak çalışan sağlık çalışanlarına bir nebze de moral ve destek olmak adına, kentteki billboardları ‘Sağlığımızın Teminatısınız İyi ki Varsınız’, ‘Sağlık Emekçilerimize Minnettarız’ yazılı afişlerle donattı. ‘Hayatlarını başka insanları iyileştirmeye adayan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz’ notu düşülen afişlerde ayrıca, ‘kahramancasahada’ etiketi de paylaşıldı. Sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlıkların toplumda karşılık bulması adına asılan afişler, vatandaşların da ilgisini çekti.

Öte yandan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatıyla, sağlık çalışanlarına ücretsiz otopark hizmeti, sağlık çalışanları için 5 bin adet siperlik dağıtımının yanında, hastane ve aile sağlığı merkezlerinin sürekli olarak dezenfekte edilmesi ile birlikte moral ve destek veren uygulamalar hayata geçirilmişti.

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