Altınordu’da alt yapı sorunları çözülüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde alt yapısı bulunmayan toplu konut alanlarıyla okulların bulunduğu bölgeyi alt yapıya kavuşturdu.

Altınordu Belediyesi başlattığı çalışmayla Cumhuriyet Mahallesi'nde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile toplu konut alanlarını kapsayan 1363 ve 1364üncü sokaklarda altyapı sorunlarını ortadan kaldırdı. Daha önce, alt yapının olmadığı alan hayata geçirilen çalışmalarla yağmur suyu kaynaklı sorunlardan kurtuluyor.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Alt yapısız bir kentin varlığından söz etmek mümkün değildir. Planlamalarımız doğrultusunda hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak ve şehrimizin modern şehirlerle yarışabilirliğini sağlamak için öncelikle altyapı sorunlarından kurtarmamız gerekiyor. Bu anlayış doğrultusunda alt yapıda ve üst yapıda sorunların çözüldüğü, konforun sağlandığı bir Altınordu hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla Düz Mahalle, Şirinevler, Karapınar ve Yeni Mahalle’de köklü alt yapı değişikliği gerçekleştirip, yılların kronik sorunlarını ortadan kaldırdık. Alt yapı çalışmalarımız hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde kesintisiz bir şekilde sürüyor. Cumhuriyet Mahallemizde şehrimizin önemli bir eğitim kurumunun da bulunduğu aynı zamanda toplu konut alanı olan bir bölgeyi de bu çalışmayla altyapıya kavuşturduk. Eğitim öğretime başlayacak okulumuza ve mahallemize hayırlı olsun” dedi.

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