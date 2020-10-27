Bağımsız milletvekili Enginyurt'ta koronavirüs tespit edildi

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) BAĞIMSIZ Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde tedavi gördüğünü açıkladı.

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. An itibariyle evde tedavim devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2020-10-27 17:58:05



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