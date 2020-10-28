Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ordu İlküvez Barajı’nın tamamlanarak su tutulmaya başlanıldığının müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ordu’ya yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Ordu ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgede taşkın riskinin azaltılmasında ve tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Ordu İlküvez Barajı'nın tamamlanarak su tutulmaya başlanıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Ordu İlküvez Barajı’ inşaatında çalışmaların tamamlanarak su tutulmaya başlanılmıştır. 20 milyon TL maliyetli proje (2020 fiyatlarıyla) ile İlküvez, Yoğunoluk, Devecik ve Kaynartaş Mahallerinin 2050 yılına kadarki ihtiyacı olan 2,42 hm3/ yıl su temini sağlanacaktır. Ordulu hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Ordu İlküvez Barajı'nın temelden yüksekliği 41 metre olup 0,88 milyon m3 depolama hacmine sahip. Önyüzü beton kaplı kaya dolgu olarak projelendirilen İlküvez Barajı’nda tüm imalatlar tamamlandı ve su tutulmaya başlandı.

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