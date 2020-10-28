Fatsa’da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunumu ile başladı

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törende Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkan Vekili Okyay Sarıhan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Törene, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Vekili Okyay Sarıhan, daire amirleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askerler ve öğrenciler katıldı.

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