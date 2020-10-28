Besicilerin tercihi Hayvan Bakım Oteli

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi iş birliğinde Mesudiye ilçesinde kurulan ‘Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi’ hayvan sahiplerine büyük kolaylık sağlıyor.

Geçtiğimiz aylarda kurulan 200 büyükbaş kapasiteli hayvan bakım oteli, hizmet verdiği günden bu yana hayvan sahiplerinin ilgi odağı oldu. Yaz aylarında kırsal mahallerde ve yaylalarda büyükbaşlarını besleyen ve kış ayı geldiğinde şehre inen ya da il dışında yaşayıp da hayvanlarını bırakacak yeri olmayan vatandaşlar büyükbaşlarını bu otele bırakıyor. Belirli bir ücret karşılığında kış boyunca bakım otelinde beslenen ve sigortalanan büyükbaşlar, vatandaşlar tarafından istendiği zaman geri alınıyor. Aynı zamanda hayvan almak isteyen kişiler de buradan büyükbaş kiralayabiliyor.

Otelde bakımları yapılan hayvanların sütünden elde edilen gilik peyniri, tulum peyniri, çökelek ve tereyağı gibi ürünler de Altınordu ilçesinde teleferik alt istasyonunda bulunan yöresel ürünler satış birimlerinde vatandaşlarla buluşturuluyor.



“Hayvancılığı kolay ve pratik hale getireceğiz”

Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi’nin il genelinde yaygınlaştırılarak hayvancılığın kolay ve pratik hale getirileceğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Mesudiye ilçemizde hayvan sahipleri kış ayının gelmesinden dolayı ya da il dışında yaşadıkları için hayvanlarına bakamayabiliyorlardı. Bu olayı Ordu’da azaltmak için Büyükşehir ve Mesudiye Belediyemizin iş birliğinde hayvan oteli açmıştık. Buraya vatandaşlarımız hayvanlarını bırakmak istediklerinde getiriyorlar. Biz de burada onların bakımlarını yapıyoruz ve istediklerinde onlara geri teslim ediyoruz” dedi.

Güler, şu bilgileri verdi: ”Teslim alınan hayvanlarının sütünden, yoğurdundan, peynirinden doğal olarak beslenme imkânı buluyorlar. Aynı zamanda büyükbaş isteyen vatandaşlarımıza da hayvan kiralayabiliyoruz. Bu projenin il genelinde yaygınlaştırılmasını sağlayarak hayvancılığı kolay ve pratik hale getireceğiz. Benim de burada bir ineğim bulunuyor. Yoğurdumuzu, sütümüzü buradan organik içme imkânı bulacağız.”

200 büyükbaş hayvan kapasiteli otele bu yıl vatandaşlar tarafından 68 hayvan bırakıldı. Belediyeye ait hayvanlarla birlikte otelde toplamda 144 büyükbaş hayvan bulunuyor.

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