Metin Şentürk'lü 29 Ekim klibi 29 Ekim coşkusu, Mesudiye ilçesinde hazırlanan kliple kutlandı

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde hazırlanan ve Metin Şentürk'ün de yer aldığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı klibi, beğeni topladı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'nci yıl dönümü, tüm Türkiye’de farklı etkinlikler ile kutlanmaya başlanırken, kutlamalar çerçevesinde hazırlanan video klipler de o Cumhuriyet coşkusunu canlandırıyor.

Mesudiye Kaymakamlığı ve Mesudiye Belediyesince hazırlanan ve ilçede çekimleri tamamlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı klibi, büyük beğeni topladı. İlçenin doğa harikası manzaralarının yer verildiği ve 29 Ekim coşkusunun anlatıldığı klipte, bölge halkının yanı sıra ünlü sanatçı Metin Şentürk de yer aldı.

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