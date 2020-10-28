Altınordu Belediyesi kandil geleneklerini yaşatıyor

Altınordu Belediyesi tarafından, pandemi tedbirleri alınarak şehrin birçok noktasına kurulan stantlarda ‘Mevlid Kandili’ dolayısıyla kandil simidi dağıtıldı.

Sosyal yönlü çalışmalarına aralıksız devam eden, dini ve milli günleri dayanışma ve bir arada olma günlerine dönüştürmeyi hedefleyen Altınordu Belediyesi, bu kapsamda Mevlid Kandili dolasıyla kandil simidi dağıtımı etkinliği gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikle birlik, beraberlik kardeşlik ve dayanışma ruhunu yaşatan yansıtan aynı zamanda birlikte yaşama iradesini güçlendiren, özel günlerin coşkusunu şehirde yaşatmayı amaçlayan Altınordu Belediyesince, pandemi koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilen kandil simidi dağıtım etkinliği Cumhuriyet Meydanı, Köprübaşı mevki ve Altınordu Belediyesi önünde kurulan stantlarda yapıldı.

Altınorduluların yoğun ilgi gösterdiği kandil simidi dağıtım etkinliğine katılan belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri vatandaşların kandilini tebrik ederek, kandil simidi dağıttı.

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