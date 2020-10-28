Ordu´daki orman yangınında, 10 hektarlık alan zarar gördü

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Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA) - ORDU´nun Gürgentepe ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce söndürüldü. Yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, dün gece saatlerinde Gürgentepe ilçesi Gülbelen Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinemeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler akşam saatlerinde söndürüldü. 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

2020-10-28 18:53:45



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