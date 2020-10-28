Ordu'da ormanlık alanda yangın

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Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Gülbelen Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktığına dair yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ekipleri ile orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler akşam saatlerinde söndürüldü. Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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