Fatsa'da Mevlid Kandili programı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğumunun seneyi devriyesi olan Mevlid Kandili tüm camilerde Covid19 tedbirlerine riayet edilerek kutlandı.

Fatsa Müftülüğünün organize ettiği program OrtaBüyük Cami'de gerçekleştirildi. Program İlçe Vaizi Sani Gedik’in Hz. Peygamber ve Çocuk temalı sohbeti ile başlayıp, Kur'anı Kerim tilaveti, ilahi ve Mevlid kasidesi okunmasıyla devam etti. Program yapılan dua ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.