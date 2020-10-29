Ordu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Cumhuriyet öyle kolay kazanılmadı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Cumhuriyet öyle kolay kazanılmadı”

İHA

Ordu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Cumhuriyet öyle kolay kazanılmadı”

Cumhuriyet’in kuruluşunun 97’nci yılı, Ordu’da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam diyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Ordu Valiliği önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törende, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, tebrikat geçişini kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 29 Ekim ile ilgili mesajı okunmasının ardından, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

“Cumhuriyet kolay kazanılmadı”
Günün önemine ilişkin konuşma yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, 97 yıl önce bugün Kurtuluş Savaşı’nın zirvesi olan Cumhuriyet’in, tarihteki yerini alarak sonsuza dek devam edeceğini hatırlattı. Cumhuriyet’in kurucusu Gazı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri andıklarını ifade eden Vali Sonel, “Tabi Anadolu, bulunduğu konum itibariyle bir yıldız gibi parlamakta. Geçmişte olduğu gibi, bugün de hem içte, hem dışta maalesef hainler oluyor. Bizim öncelikle birlik ve beraberliğimizden taviz vermemiz lazım. Cumhuriyet öyle kolay kazanılmadı. Çocuklarımıza, gençlerimize, vatan, bayrak, ezan, birlik ve beraberlik şuuru vermemiz lazım. Çok çalışmak lazım arkadaşlar. Burada yıllardır alışmış yöre insanımıza kutlamaya ama ben inanıyorum ki; şu an burada olmayan çocuklarımız, gençlerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz evlatlarımız ekranları başında ve internet aracılığıyla bizleri izliyorlar. Çocuklar özellikle bizim için çok önemli. Sevgili gençler, büyük Atatürk'ün dediği gibi sizler geleceğin bir yıldızı gülü saadet parıltısısınız” dedi.

"Teröristler ile mücadelede yurtiçi ve yurtdışında taviz vermeyeceğiz"
“Rengini şehitlerimizin kanlarından alan ayyıldızlı bayrağımız uğruna biz nice şehitler verdik” diyen Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Hala vermekteyiz yurt içinde yurt dışında ama şuna inanın tek bir kişi kalınca kadar biz bu terörist ile mücadele başta olmak üzere hem yurt içinde hem yurt dışında taviz vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu terör illetinin ülkemizin gündeminden çıkıyor. İnşallah buradan yurtiçi ve yurtdışındaki kahramanlarımıza Ordu’dan selamlar gönderiyoruz Allah onlardan razı olsun, Allah jandarmamızın, emniyetimizin, askerimizin, koruyucularımızın ayağına taş değdirmesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet Bayramı coşkuyla Kutlandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı coşkuyla Kutlandı
Koronavirüse yakalanan milletvekili Enginyurt: Bana bulaşmaz, demeyin
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan milletvekili Enginyurt: Bana ...
Fatsa'da Mevlid Kandili programı
YEREL HABERLER Fatsa'da Mevlid Kandili programı
Ordu'da ormanlık alanda yangın
YEREL HABERLER Ordu'da ormanlık alanda yangın
Ordu´daki orman yangınında, 10 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Ordu´daki orman yangınında, 10 hektarlık alan zarar ...
Ordu’da tenis şampiyonları ödüllerini aldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ordu’da sadece fiziksel anlamda bir sportif dönüşüm değil aynı zamanda zihinsel anlamda da düşünsel bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz” “Tenis sadece Altınordu’da değil, Mesudiye, Akkuş ve diğer ilçelerimizde de olsun. Yani burada da sınırları zorlayalım”
YEREL HABERLER Ordu’da tenis şampiyonları ödüllerini aldı Ordu ...
Altınordu Belediyesi kandil geleneklerini yaşatıyor
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi kandil geleneklerini yaşatıyor
Metin Şentürk'lü 29 Ekim klibi 29 Ekim coşkusu, Mesudiye ilçesinde hazırlanan kliple kutlandı
YEREL HABERLER Metin Şentürk'lü 29 Ekim klibi 29 Ekim coşkusu, ...
Besicilerin tercihi Hayvan Bakım Oteli
YEREL HABERLER Besicilerin tercihi Hayvan Bakım Oteli
Fatsa Belediyesi’nden 29 Ekim’e klipli kutlama
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi’nden 29 Ekim’e klipli kutlama
Ordu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Ordu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Fatsa’da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
YEREL HABERLER Fatsa’da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunumu ile ...
Çambaşı Göleti'nin çehresi değişecek
YEREL HABERLER Çambaşı Göleti'nin çehresi değişecek
Fatsa Özel Sanayi Sitesi’ne modern dokunuş
YEREL HABERLER Fatsa Özel Sanayi Sitesi’ne modern dokunuş
DSİ'den Ordu'ya bir müjde daha Ordu İlküvez Barajı inşaatı tamamlandı
YEREL HABERLER DSİ'den Ordu'ya bir müjde daha Ordu İlküvez Barajı ...
Besiciler yaylalarda son günlerini geçiriyor Kar yağması ile birlikte başlayacak zorlu yolculuk öncesi besiciler, hayvanlarını yaylada otlatmaya devam ediyor Yılın 7 ayını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren besiciler, önlerine aldıkları sürüler ile köylerine dönüş yolunda günlük ortalama 20 kilometre yol alacak
YEREL HABERLER Besiciler yaylalarda son günlerini geçiriyor Kar ...
Bu mahallede her ev kırmızı-beyaz
YEREL HABERLER Bu mahallede her ev kırmızı-beyaz
Milletvekili Enginyurt, korona virüse yakalandığını duyurdu
YEREL HABERLER Milletvekili Enginyurt, korona virüse yakalandığını ...
Bağımsız milletvekili Enginyurt'ta koronavirüs tespit edildi
YEREL HABERLER Bağımsız milletvekili Enginyurt'ta koronavirüs tespit ...
Ordu'da kış hazırlıkları
YEREL HABERLER Ordu'da kış hazırlıkları
Memur-Sen’den Macron ve Fransa’ya tepki
YEREL HABERLER Memur-Sen’den Macron ve Fransa’ya tepki
Doğu Karadeniz’de turizm 12 aya yayılacak DOKA Ordu’da toplandı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de turizm 12 aya yayılacak DOKA ...
Altınordu’da alt yapı sorunları çözülüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da alt yapı sorunları çözülüyor
18 gün sonra toprağa verildi
YEREL HABERLER 18 gün sonra toprağa verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X