29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına off-road damgası

Tüm yurtta olduğu gibi Ünye’de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatmak amacıyla offroad araçları ve motorlu grup Cumhuriyet’e özel şehir turu attılar.

İlk olarak Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney makamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kabul etti. Bayram coşkusuna fark oluşturmak için ise Ünye Yunus Emre Offroad Spor Kulübü Derneği ve Ünye Gençlik ve Motor Sporları Derneği araç ve motosikletler ile Kaymakamlık önünde hazır bulunan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve vatandaşları selamlayarak şehir turu attılar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu gün boyu yapılan farklı etkinlikler ile kutlanmaya devam etti.

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