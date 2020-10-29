Ağaçtan düşerek yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde ağaçtan düşen şahıs yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskikizilcakese Mahallesi'nde bahçesindeki hurma ağacına çıkan Kemalettin G. dengesini kaybederek düştü. Kalçasından yaralanan Kemalettin G. 112 acil servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
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