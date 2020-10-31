Ordu’dan İzmir’e yardım eli

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında 5 bin kişilik yemek servis kapasiteli mobil mutfak tırını bölgeye gönderdi.



Ordu Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan ve farklı şehirlerden de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçti. Belediye, ekibiyle birlikte 5 bin kişilik yemek servisi yapan tam donanımlı mobil mutfak tırını bölgeye sevk etti.

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