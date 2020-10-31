Ordu'dan İzmir'e destek

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Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Büyükşehir Belediyesi, İzmir´de meydana gelen depremin ardından, 5 bin kişilik yemek servis kapasiteli mobil mutfak TIR'ını bölgeye gönderdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de meydana gelen depremin ardından harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler´in talimatıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve 5 bin kişilik yemek servisi yapan tam donanımlı mobil mutfak TIR'ı gönderildi.

DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2020-10-31 10:19:44



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