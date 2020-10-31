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Ordu'dan İzmir'e destek

DHA

Ordu'dan İzmir'e destek


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Büyükşehir Belediyesi, İzmir´de meydana gelen depremin ardından, 5 bin kişilik yemek servis kapasiteli mobil mutfak TIR'ını bölgeye gönderdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de meydana gelen depremin ardından harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler´in talimatıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve 5 bin kişilik yemek servisi yapan tam donanımlı mobil mutfak TIR'ı gönderildi.
DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2020-10-31 10:19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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