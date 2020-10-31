Ordu'da asansör kabini düştü, 5 işçi yaralandı

Mustafa KIRLAK/FATSA, (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın asansör kabininin 13'üncü kattan düşmesi sonucu içindeki 5 işçi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçenin Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. İnşaat halindeki 16 katlı binada çalışan işçiler, bulundukları kattan inmek için asansöre bindi. Asansör, henüz bilinemeyen nedenle 13'üncü kattan yere çakıldı. Gürültü üzerine çevredekiler, kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, asansörün düşmesiyle yaralanan İdris Çörtük, Erkan Acısı, Hüseyin, Onur ve Okan Kavaklık'ı yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. İşçilerin tedavisi sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2020-10-31 20:08:15
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