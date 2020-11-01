Karadeniz’de 4 il için şiddetli yağış uyarısı

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Ordu’nun içinde bulunduğu 4 il için 2 günlük şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, 12 Kasım tarihlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, metrekareye 2175 kilogram gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi. Yapılan uyarıda, heyelan, su baskını, sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği aktarıldı.

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