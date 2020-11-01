AK Parti Kabadüz İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı seçimi yapıldı

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Kabadüz AK Parti 6. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongresi yapıldı.

Kabadüz Belediyesi toplantı salonunda yapılan kongreye, Belediye Başkanı Yener Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Turan, İlçe Başkanı Ergin Hatipoğlu, Kadın Kolları Başkanı Meryem Kahveci, Belediye Encümenleri ve partililer katıldı.

Kongrede Kamil Yıldız AK Parti Kabadüz İlçe Gençlik Kolları Başkanı seçildi. Kongrede konuşan Kamil Yıldız önceki gençlik kolları başkanı Samet Duran’a bugüne kadar gösterdiği üstün çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından sona eren kongrede, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

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