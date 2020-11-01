TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Kemerspor 2003: 0

Misli.com 3. Lig 1. Grup 7. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Kemerspor 2003 ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Batuhan Bayar xx, Mücahit Değermenci xx, Deniz Demirel xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Gökhan xx, Enver xx, Rıdvan Sönmez xx (Yiğit dk. 77 x), Hacı Şükrü xx, Mehmet xx, Fatih xx, Kemal x (Cevatcan dk. 73 x), Emre xx, Muhammet Burak x, Rıdvan Sağlam xx
Kemerspor 2003: Fatih xx, Mert x, Deniz x (Hasan dk. 70 x), Yasin x (Mehmet dk. 86 ?), Bilal xx, Hasan xx, Umut xx (Cem dk. 85 ?), Berkay xx, Mehmet xx, Sercan x, Gökhan xx (Erdin dk. 90 ?)
Sarı Kartlar: Gökhan (Fatsa Belediyespor), Berkay, Bilal (Kemerspor 2003)
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