Komşunu silahla yaraladı

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Ordu nun Ünye ilçesinde Ali K., komşusu Vural A.'yı (25) silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Tekkiraz Mahallesi Fatih mevkiinde meydana gelen olayda Ali K., komşusu Vural A.yı silahla vurdu. Yaralanan Vural U, olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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