Ordu’da şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi 2 uçak Samsun ve Trabzon’a yönlendirildi, 2 uçak ise havada dakikalarca tur atıp piste iniş yaptı

Ordu’da etkili olan sağanak yağış, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. OrduGiresun Havalimanı’na iniş yapmayı planlayan 2 uçak, Samsun ve Trabzon’a yönlendirildi, 2 uçak ise havada dakikalarca tur atıp piste iniş yaptı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre, 12 Kasım tarihlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, metrekareye 2175 kilogram gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi. Yapılan uyarı sonrası etkisini gösteren ve kimi zaman şiddetini arttırarak devam eden sağanak, hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.



İzmir ve İstanbul illerinden OrduGiresun Havalimanı’na iniş yapmak üzere harekete geçen uçaklar, olumsuz hava şartları nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda kaldı. İstanbul’dan hareket eden Pegasus’a ait uçak Samsun Çarşamba Havalimanı’na yönlendirilirken, İstanbulOrdu seferini yapan diğer uçak ise havada dakikalarca tur attıktan sonra Trabzon’a yönlendirildi.



Öte yandan Pegasus’a ait İzmir’den ve İstanbul’dan OrduGiresun seferi içi yola çıkan uçaklar, bir süre havada kaldıktan sonra piste iniş yaptı.

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