KFMİB: “Fındık ihracatı düşük seyrediyor”

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB), bu yıl fındık ihracatının düşük seyrettiğini açıkladı.

KFMİB’den yapılan açıklamada, ihracat sezonunun en hareketli olması gereken ilk iki ayında yaşanan düşük performansın endişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, “1 Eylül 2020 ile 31 Ekim 2020 aralığında fındık ihracatımız, bir önceki yılın aynı aylarına göre, miktar bazında yüzde 41,06, döviz girdisi bazında ise yüzde 37,10 oranında ciddi düşüşler göstermektedir. Özellikle Ekim ayı ihracatımız, 2014’de yaşanan ve ürünün yarısının kaybolduğu ağır don olayı sonrası hariç, son 30 yılın en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir” denildi.

Açıklamada, manipülatif haberlerin verdiği zarara da dikkat çekilerek şöyle denildi:

“İhracatımızdaki düşüş trendinin bölge istihdamına olumsuz etkileri kısa sürede hissedilmeye başlanmış, birçok fındık kırma ve modern işleme tesisleri kısmen üretimi durdurmuş veya ancak düşük kapasite ile çalışabilmektedirler. Fındık dışında ve kısmen de olsa çeşitli kategorilerde fındığa alternatif olabilecek (başta ABD Bademi) diğer tüm sert kabuklu meyvelerdeki yüksek rekolteler ve düşük fiyat seviyelerinin piyasalara önümüzdeki aylarda daha da fazla etkisini görebiliriz. Öncelikle ilgili tüm kesimler açıkça bilmelidirler ki; ülkemizde yaşadığımız ihracat düşüşünün ne sayın Cumhurbaşkanımızın taktir ederek TMO’ya regülasyon görevi verdiği ve herkes tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılanan fiyat ile ve ne de fiyatların bugün ulaştığı seviye ile hiçbir ilgisi yoktur. Asıl sorun; iç ve dış alıcıları harekete geçirecek ve tekrar Türkiye’ye yönlendirecek bir arz istikrarının piyasada oluşamamasından kaynaklanmaktadır. Manipülatif haber ve yönlendirmeler sonucunda yaşadığımız mevcut durum öncelikle üreticilerimizin değil, spekülatörlerin ve rakip ülkelerin amaçlarına hizmet etmektedir.”

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