Şakrak, kamu spotu oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORBEL ve BISNEV yayınevi tarafından hazırlanan obeziteyle mücadele konusunun anlatıldığı “Şakrak'la Sağlıklı Yarınlara” projesi, ulusal TV'ler için kamu spotu olarak belirlendi.

Daha öncesinde obeziteye karşı farkındalık için Milli Eğitim Bakanlığı EBA komisyonundan geçerek 18 milyon 108 bin 860 öğrenciyle buluşturulan “Şakrak’la Sağlıklı Yarınlara” animasyon filmi, bu defa da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararıyla artık televizyonlarda kamu spotu olarak izleyicilere sunulacak.

Türkiye’nin yerli ve milli kahramanı “Şakrak” maskotunun anlatımıyla Ordu’da geçecek hikâyede, şehrin organik besinleri tanıtılırken aynı zamanda çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasına da yardımcı olunacak.



“Hem eğlenecekler hem bilgilenecekler”

Özellikle obeziteye karşı farkındalık oluşturacak olan bu animasyon filmi aynı zamanda Ordu’nun tarihi ve kültürel özelliklerini de tanıtacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Türkiye’nin yerli ve milli kahramanı olan Şakrak’la çocukların hem eğleneceklerini hem de sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirilecekler” dedi.

Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti:

“Aylar öncesinde ‘Şakrak'la Sağlıklı Yarınlara’ kampanyasının ilk meşalesi Ordu’da yakılmıştı. O günden bu zamana kampanyamız giderek büyümeye başladı. Daha öncesinde EBA’da öğrencilerle buluşturduğumuz bu animasyon filmi artık RTÜK kararıyla televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanacak. Dünya çocuklarına model olacak kampanyanın maskotu “Şakrak” sağlıklı beslenme konusundaki maceralarını Ordu’da geçen hikayesiyle çocuklarımıza bu animasyon filmiyle aktaracak. Özellikle obeziteye karşı farkındalık oluşturacak bu animasyon filmi aynı zamanda Ordu’nun tarihi ve kültürel özelliklerini de tanıtacak. Türkiye’nin yerli ve milli kahramanı olan Şakrak’la çocuklarımız hem eğlenecekler hem de sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirilecekler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.