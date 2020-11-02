Kayalıklardan atladığı denizde kayboldu

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Nurcan ŞANLI/FATSA (Ordu), (DHA) - ORDU´nun Fatsa ilçesinde kayalıklardan denize atladığı iddia edilen Berat Özsoy (45), için arama çalışması başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Fatsa Balıkhane mevkisinde meydana geldi. Kayalıklarda duran Berat Özsoy´un bir süre sonra denize atladığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Aramalarda Özsoy´a ait bir ize rastlanılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Nurcan ŞANLI

2020-11-02 21:08:02



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