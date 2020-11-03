Ordu’da aranan şahıslar yakalanıyor

Ordu’da bin son hafta içerisinde yapılan denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 26 Ekim1 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa emre aykırı davranış, 8 şahsa sarhoşluk, 5 şahsa rahatsız etme, 3 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 19 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 45 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 18’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.