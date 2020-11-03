Kayalıklardan atlayan kişinin balıkçı ağına takılı cansız bedenine ulaşıldı



Nurcan ŞANLI/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde kayalıklardan denize atladığı öne sürülen Berat Özsoy'un (45) balıkçı ağlarına takılı cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Fatsa Balıkhane mevkisinde meydana geldi. Kayalıklarda duran Berat Özsoy'un bir süre sonra denize atladığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Dün yapılan aramalarda Özsoy'a ait bir ize rastlanılamadı.

Özsoy için bu sabah yeniden arama çalışması başlatılırken, ekiplere bir erkek cesedinin balıkçı ağlarına takıldığı yönünde bilgi geldi. Kıyıya çıkarılan kişinin Berat Özsoy olduğu belirlendi. Özsoy´un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Nurcan ŞANLI

2020-11-03 12:05:58



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