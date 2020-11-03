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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da örtü altı üretim yaygınlaşıyor

İHA

Ordu'da, örtü altı üretimin yaygınlaştırılması adına, 50 çiftçiye hibe olarak dağıtılacak olan seraların sözleşmesi imzalandı.

Ordu’da örtü altı üretim yaygınlaşıyor

Ordu’da, örtü altı üretimin yaygınlaştırılması adına, 50 çiftçiye hibe olarak dağıtılacak olan seraların sözleşmesi imzalandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Bölge İdaresi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ordu Valiliği ile Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ortaklaşa yürütülen ‘Ordu İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Örtü Altı Üretiminin Yaygınlaştırılması Alt Projesi' kapsamında sera dağıtımı için imza protokolü düzenlendi.

“Pandemi sürecinde tarımın değeri daha da arttı”
Programda konuşan DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, tarımın her zaman önemli olduğunu ancak pandemi sürecinde bu önemin daha da arttığına değindi. İmzalanacak olan protokolün önemine değinen Gültekin, “Biz bölgenin kalkınmışlığı ve gelişmesi ile ilgili Çorum’dan Artvin’e kadar olan bölge bizim önemli. Ordu, bu vesile ile geçmişe dönük bakıldığında Ordu Büyükşehir Belediyemiz, Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün ve yerel yönetimlerin uyguladığı çok ciddi projeler, bölgemizin gelişmesi ve kalkınmasına ciddi katkı sağlamıştır. Özellikle DOKAP’ın kurulması ile 2013 ve 2019 yılları arasında turizme 45 milyon 624 bin TL, kültüre 1 milyon 134 bin TL, tarıma da 17 milyon 755 bin TL olmak üzere toplamda 65 milyon 513 bin TL’lik ciddi bir katkısı olmuştur. İnşallah önümüzdeki süreçte bu katkıları devam ettireceğiz” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in hayvancılık ve tarım noktasında Ordu’da büyük bir ivme kazandırdığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, bu noktada sürekli olarak çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

“Tarımsal üretimin arttırılmasına yönelik çalışmalar artarak devam edecek”
“İlimizde tarımsal üretimi arttırmaya yönelik çalışmalara hız verdik” diyen Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ”Bu çalışmalar artarak devam edecek. Bir taraftan ana ürün olan fındıkta verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik devam ederken, bir yandan da kırsal alanda, kırsal gelir kaynaklarının arttırılmasına yönelik projeler uyguluyoruz. Özellikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’ya gelişi ile birlikte tarım ve hayvancılık ile ilgili ciddi bir ivme sağlanmış durumda. Bakanımızın, çok ciddi desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile beraber tarım konusunda önemli projeleri uyguluyoruz, uygulamaya da devam ediyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların arından, 50 çiftçiye dağıtılacak olan 240 metrekarelik hibe seraların protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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