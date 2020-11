Altınordu’da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Altınordu topyekûn bir değişim ve dönüşüm yaşayacak”

İzmir depreminde can kaybı artıyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, şehrin tüm noktalarında alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Hem merkez mahallelerde, hem de kırsal mahallelerde yılların sorunlarını çözmek için başlattığı çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi, öncelikle şehir merkezinde her yağışta eksikliği ortaya çıkan altyapı sorunlarına neşter vurdu. Şehir merkezinde yürütülen altyapı çalışmalarının yanında kırsal mahallelerin yıllardır beklediği yol sorununa da el atan Altınordu Belediyesi, ilçe genelini şantiyeye alanına çevirdi.

Altyapısı ve üstyapısı ile yaşayan ve insanı yaşatan bir şehir hedefiyle şehirde köklü bir altyapı çalışması başlatan Altınordu Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlamış ve ihtiyaca cevap veremez durumdaki altyapıyı sil baştan yeniliyor. Öncelikle her yağışta yaşanan su baskınları nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşadıkları noktalarda başlayan altyapı çalışmalarıyla yılların akut sorunları çözüme kavuşuyor. Düz Mahalle, Şirinevler, Karapınar ve Yeni Mahalle’de köklü altyapı değişikliği gerçekleştirip yılların kronik sorunlarını ortadan kaldıran Altınordu Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yıllardır yenileme çalışmalarının yapılmadığını Zaferimilli Mahallesi Uğurveren sokağa da el atan Altınordu Belediyesi’nin Uğurveren sokakta başlayan altyapı çalışmaları sürerken, vatandaşların beklediği altyapı çalışması aynı anda Cumhuriyet Mahallesi ve Şirinevler Mahallesi’nde de başlatıldı. Yapılan çalışmalarla kullanım ömrünü tamamlamış yağmur suyu hatları sökülerek günün şartlarına uygun yeni yağmur suyu hatları ile altyapı yenileniyor.

Şehir merkezinde devam eden baskı beton kaldırım, sokak ve caddelerde iyileştirme, sıcak asfalt yol yapımından yeni yol açılmasına kadar birçok altyapı çalışması yürüten Altınordu Belediyesi, bu çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelerin tamamında da vatandaşların beklentilerini karşılayan çalışmalara imza atıyor.



“Altınordu topyekun bir değişim ve dönüşüm yaşayacak”

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehrin tün noktalarına değineceklerini ifade ederek ve çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, “Sosyal belediyecilik başta olmak üzere şehre değer katacak her türlü yatırım için hamlelerimizi yaparken, belediyeciliğin temelini oluşturan klasik belediyecilik hizmetlerimizi de asla aksatmıyoruz. 22’si merkez 70’i kırsal olmak üzere 92 mahallemizde hummalı bir altyapı ve üstyapı çalışması gerçekleştirerek şehrimizin bu alandaki eksikliklerini gidermek için yoğun çaba gösteriyoruz. Şehir merkezinde artık şehrimizin yükünü taşıyamaz durumda olan altyapıyı sil baştan yenileyecek çalışmalarımız cadde cadde sokak devam ediyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla Düz Mahalle başta olmak üzere Şirinevler, Karapınar ve Yeni Mahalle’de büyük bir altyapı çalışması gerçekleştirdik ve bu çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Çalışmalarımızı sadece şehir merkezi ile sınırlı tutmuyoruz. Bütün şehir eşit hizmet anlayışımızla kırsalda bulunan 70 mahallemizin ulaşımda yaşadığı sıkıntıları çözmek, vatandaşlarımızı konforlu bir ulaşım hizmetine kavuşturmak için de çalışma yürütüyoruz. Çoğu yerlerde 40 yıllık hikayesi ve mazisi bulunan sorunlara neşter vurduk. Ekiplerimizin özveriyle yaptıkları çalışmalar sonunda vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Öte yandan mahalle muhtarları ve vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdiler.

