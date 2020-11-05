Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor Dayılarından öğrendiği Ordu’nun tostunun lezzetini 57 yıldır sürdürüyor Ordu’da dayılarının bulduğu ve günümüzde marka olan ‘Ordu tostu’nun 72 yaşındaki ustası Kahraman Arslan, 12 metrekarelik dükkanında kendi ürettiği sucuklarla tost hazırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor Dayılarından öğrendiği Ordu’nun tostunun lezzetini 57 yıldır sürdürüyor Ordu’da dayılarının bulduğu ve günümüzde marka olan ‘Ordu tostu’nun 72 yaşındaki ustası Kahraman Arslan, 12 metrekarelik dükkanında kendi ürettiği sucuklarla tost hazırlıyor

İHA

Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor Dayılarından öğrendiği Ordu’nun tostunun lezzetini 57 yıldır sürdürüyor Ordu’da dayılarının bulduğu ve günümüzde marka olan ‘Ordu tostu’nun 72 yaşındaki ustası Kahraman Arslan, 12 metrekarelik dükkanında kendi ürettiği sucuklarla tost hazırlıyor

Ordu'nun en bilindik lezzetlerinden olan ‘Ordu tostu’, 72 yaşındaki Kahraman usta tarafından yıllardır yapılıyor.
Ayvalık'ın tostu, İzmir'in kumrusu, Adana’nın kebabı gibi yüzlerce farklı lezzete ev sahipliği yapan Ordu'nun da meşhur tostunu, özellikle yemek için kente gelenler oluyor. Ordu'ya has, özel olarak üretilen bu tost, kendine has malzemeler ile yapılıyor. Ekmeği ve iç malzemeleri özel olarak üretilen Ordu tostu ilk olarak, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner isimli kardeş tarafından üretildi. O günlerden bu güne kadar aradan geçen 62 yılın ardından Ordu tostu, kentte marka haline gelmiş durumda.

57 yılı aşkın süredir tost yapıyor
İki kardeşin başlattığı özel tostun hikayesini ise 72 yaşındaki yeğenleri Kahraman Arslan devam ettiriyor. Şimdilerde Subaşı Mahallesi'nde bulunan 12 metrekarelik dükkanında, 57 yılı aşkın süredir Ordu tostunu yapan Kahraman Arslan, dayılarından aldığı bu geleneği yıllardır devam ettiriyor. Yıllar geçmesine rağmen aynı lezzeti devam ettiren Kahraman usta, ilerleyen yaşına rağmen gününün büyük bir bölümünü dükkanında tost yaparak geçirdiğini aktarıyor.

“Ezme sucuğu kendim günlük olarak hazırlıyorum”
Tostun özelliğini içerisinde kullanılan hammaddelerden geldiğini ve doğal olmayan ürünlerin kullanılmadığını ifade eden Kahraman Arslan, “Ezme sucuk kullanılır, 1958 yılında dayılarımız başladı ve 1963 yılında da ben başladım. O gün öğrendiklerimle birlikte devam ettiriyorum. Nu tostun farklı lezzeti ve doyurur olması. Ekmeği de farklı ve 1987 yılında bu ekmeği ilk olarak yaptırdık. Tekli olarak üretilen bu ekmek şuan kullanılıyor. Sucuğu kendim günlük kullanacağım kadar yapıyorum. Bu tosta farklı malzemeler kullanmaya gerek yok çünkü kendi öz tadı var. Doğal olmayan hiçbir şeyi kullanmıyorum, ketçap ve mayonez kullanmıyoruz” dedi.

“Kiraladığım dükkanlardan beni çıkartıp, kendileri yapmak istedi”
Daha önce 4 farklı işyeri kiraladığını ancak dükkan sahiplerinin kendisini çıkartarak, Ordu tostunu kendilerinin yapmaya çalıştıklarını aktaran Arslan, “Toplamda 57 yılı aşkın süredir devam ediyorum. Bu zaman zarfında, kiraladığım dükkanlarda akrabaları bu işi yapmak istedi ve beni çıkarttılar. Bu şekilde 4 tane yer değiştirdim ve burayı satın aldım. Burası çok ilkeldi. Ancak şuan kent merkezi oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da pandemi denetimleri sıklaştırılacak Ordu Valisi Tuncay Sonel: “İçişleri ve Sağlık Bakanlığımızca alınan kararlar, tedbirler ve yeni önlemleri, ilimizde sıkı bir şekilde uygulayacağız”
YEREL HABERLER Ordu’da pandemi denetimleri sıklaştırılacak Ordu ...
Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor
Fatsa Özel Sanayi Sitesi'ne 4 milyon TL maliyetli alt yapı ve üst yapı yatırımı
YEREL HABERLER Fatsa Özel Sanayi Sitesi'ne 4 milyon TL maliyetli alt ...
Ünye Devlet Hastanesi’nde yeni korona önlemleri
YEREL HABERLER Ünye Devlet Hastanesi’nde yeni korona önlemleri
Ordu'dan İzmir'e yardım eli
YEREL HABERLER Ordu'dan İzmir'e yardım eli
Ordu’dan İzmir’e yardım eli Ordu’dan İzmir’e 3 bin 52 battaniye, bin 52 gıda kolisi ile 152 bin maske gönderildi
YEREL HABERLER Ordu’dan İzmir’e yardım eli Ordu’dan İzmir’e 3 bin 52 ...
Altınordu Belediyesi’nden minik öğrencilere jest Altınordu Belediyesi, ilkokula başlayan üç bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıtacak
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden minik öğrencilere ...
Seri katil, tanıkların dinlenmesini istedi
YEREL HABERLER Seri katil, tanıkların dinlenmesini istedi
Ordu’da okullara spor malzemesi desteği sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da okullara spor malzemesi desteği sürüyor
Vali Tuncay Sonel: “Korona virüsün şakası yok” Ordu Valisi Tuncay Sonel, katıldığı programda insanların korona virüse karşı uymaları gereken kuralları hatırlattı
YEREL HABERLER Vali Tuncay Sonel: “Korona virüsün şakası yok” Ordu ...
Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna oturttu Ordu’da düzenlenen ‘En İyi Narkotik Polisi Annelerdir’ programında, Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla protokol üyeleri arka kısımlara, anneler ise protokol koltuklarına oturdu
YEREL HABERLER Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna ...
Altınordu’da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Altınordu topyekûn bir değişim ve dönüşüm yaşayacak”
YEREL HABERLER Altınordu’da alt ve üst yapı çalışmaları ...
Komando taburuna spor malzemesi desteği
YEREL HABERLER Komando taburuna spor malzemesi desteği
Ordu’da örtü altı üretim yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Ordu’da örtü altı üretim yaygınlaşıyor
Kayalıklardan atlayan kişinin balıkçı ağına takılı cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Kayalıklardan atlayan kişinin balıkçı ağına takılı ...
Ordu’da kaçak parfüm ele geçti
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak parfüm ele geçti
Ordu’da uyuşturucu denetimleri sıklaştı
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu denetimleri sıklaştı
Ordu’da aranan şahıslar yakalanıyor
YEREL HABERLER Ordu’da aranan şahıslar yakalanıyor
Ordu'da bir haftada 199 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Ordu'da bir haftada 199 araç trafikten men edildi
Ordu'da kayalıklardan atlayan şahsın cansız bedeni 24 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Ordu'da kayalıklardan atlayan şahsın cansız bedeni 24 ...
Ordu'nun mobil mutfağı İzmir’in hizmetinde
YEREL HABERLER Ordu'nun mobil mutfağı İzmir’in hizmetinde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X