Mandırada alkol üretimine 3 gözaltı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir mandırada kaçak olarak alkol üretimi yapılarak satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi'nde bulunan ve H.S. isimli şahsa ait mandıra içerisinde alkol ürünlerinin üretimi yapıldığı, ürünlerin boş alkol ürünleri şişelerine veya yarım litrelik ve 5 litrelik su şişelerine konularak, ilçede bulunan otogar içerisindeki bir iş yerinde satıldığına dair ihbar alındı. İhbarı değerlendiren ekipler, her iki adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Buralarda yapılan aramalarda ise, 2 adet 5 litrelik pet şişelerin içerisinde yaklaşık olarak toplam 3 litre alkol/anason kokulu olduğu değerlendirilen sıvı madde, 3 adet 3 litrelik cam şişelerin içerisinde yaklaşık olarak toplam 3 litre alkol/anason kokulu olduğu değerlendirilen sıvı madde, 2 adet 20 litrelik plastik boş bidon, 6 adet boş çam şişe, 7 adet 5 litrelik boş pet şişe, 43 adet yarım litrelik boş şişelerin içerisinde alkol/anason kokulu olduğu değerlendirilen pet/cam şişe, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe 4 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait şarjörde 9 adet fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.S., K.A., H.S. isimli şahıslardan E.S. ve K.A. savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, şüpheli H.S. ise adliyeye sevk edildi.

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