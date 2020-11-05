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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ODÜ Diş Hekimliği Fakültesi Engelli ve Dental Tomografi Üniteleri açıldı

İHA

ODÜ Diş Hekimliği Fakültesi Engelli ve Dental Tomografi Üniteleri açıldı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde Engelli ve Dental Tomografi Ünitelerinin açılışı gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen açılışa Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Niyazi Taşçı ve Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol Çanakçı, Genel Sekreter V. Dr. Öğretim Üyesi M. Sami Güler, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ile akademik ve idari personel katıldı.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol Çanakçı, açılışta yaptığı konuşmada, Diş Hekimliği Fakültesi’nin 15 bin metrekare alan üzerine kurulu olan, 8 anabilim dalı, 8 poliklinik, 6 laboratuvar, 4 preklinik, 2 lokal anestezi bölümü, 1 kütüphane, 5 derslik ve seminer salonundan oluştuğunu belirtti.
Çanakçı, geçen yıl engelliler için Yükseköğretim Kurulu tarafından turuncu bayrak ödülü aldıklarını, bugün de bölgedeki engelli bireyler için Engelli Ünitesi ve Dental Tomografi Ünitesi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Törende bir konuşma yapan ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Diş Hekimliği Fakültesinin gerçekleştirdiği çok sayıda tedavi ve cerrahi işlemlerle bölgenin önemli bir sağlık ihtiyacını karşıladığını belirtti.
Akdoğan, şöyle konuştu: “Fakültemiz, bulunduğu bölge ve bu bölgede yaşayanlar için değer oluşturma hedefiyle sağlık hizmetlerine aralıksız devam etmektedir. Bugün burada Engelli Ünitesi ve Günübirlik Kliniği’nde özel bireylerimizin ve tedaviden korkan hastaların genel anestezi gerektiren durumlarda onların ağız ve diş sağlıkları için gerekli olan ameliyathanemizin açılışını yapacağız. Bununla birlikte halihazırda Fakültemizde genel anestezi altında tedavi bekleyen 300’e yakın engelli hasta vardır. Ayrıca açılışını gerçekleştireceğimiz Dental Tomografi Ünitesi ile hastalarımızın baş ve boyun bölgesine ait görüntüleme işlemleri sayesinde ayrıntılı teşhis ve tedavi yapılabilecektir. Gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarından dolayı başta Diş Hekimliği Fakültesi yönetimi olmak üzere tüm akademik ve idari personeline teşekkürlerimi sunuyorum”

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