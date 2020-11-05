Seri katilden ağlayarak savunma: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seri katilden ağlayarak savunma: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm

DHA

Seri katilden ağlayarak savunma: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU ve Samsun´da 12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu (46), Sabri Güneş (68), oğlu Hasan Güneş (53) ve gelini Zahide Güneş´in (59) öldürülmeleriyle ilgili görülen davanın duruşmasında ağlayarak, "Birilerini öldürmek istesem borçlu olduğum kişileri öldürürdüm" dedi.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işleten Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının ardından yakalanıp, gözaltına alındı. Ordu ve Samsun'da 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu tutuklandı. Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018 günü cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Mehmet Ali Çayıroğlu´nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirlendi.
AKKUŞ İLÇESİNDEKİ 8 CİNAYET DOSYASI ÜNYE'YE GÖNDERİLDİ
Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapıldı. 8 cinayet ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi'ne gönderdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında `yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek tasarlayarak öldürmek´, 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi.
`BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM´
8 cinayet arasında yer alan Hasan Güneş, oğlu Sabri Güneş ve gelini Zahide Güneş´in öldürülmeleriyle ilgili Çayıroğlu hakkında 'gece vakti yağma, yangın, su baskını, batırma, tahrip, nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dava bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılan Mehmet Ali Çayıroğlu, mahkeme başkanının "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusu üzerine ağlayarak, "Ben kimseyi öldürmedim. Ben böyle bir insan değilim. Birilerini öldürmek istesem borçlu olduğum kişileri öldürürdüm. Benim Samsun´da 365 bin lira borcum var. Bazı tanık ifadelerinde çelişkiler var. Bu tanıkların yeniden dinlenilmesini istiyorum. Maktullere yönelik herhangi bir eylemim olmadı. Bu nedenle beraatimi talep ediyorum" dedi. 
Duruşma, katil zanlısı Çayıroğlu´nun yazılı olarak talep ettiği tanıkların dinlenmesine karar verilerek 12 Ocak 2021 tarihine ertelendi.
4 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde, 10 Şubat 2018'de, Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen'in (60) gece yarısı evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma halen Terme Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülüyor.
Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi'nde yaşayan ve kaybolduktan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulunan Şeker Köseoğlu´nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma ise cinayette kullanılan suç aletinin kesin tespiti yapılamaması nedeniyle Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca devam ediyor.
ÇAYIROĞLU´NUN İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLEN CİNAYETLER ŞUNLAR;
24 Şubat 2018: Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'nde, NuriLütfiye Usluoğlu çifti, gece yarısı evlerine yanarak can verdi. Çayıroğlu ile çiftin daha önceki telefon görüşmeleri ortaya çıktı.
13 Temmuz 2018: Ordu'nun Üçyol mevkisinde Hasan Bayram, evinde gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Bayram'ın bazı kişisel eşyaları, Çayıroğlu'nun evinde bulundu.
22 Temmuz 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Ortabölme Mahallesi'nde, evde gece çıkan yangında Sabri Güneş, oğlu Hasan Güneş ve gelini Zahide Güneş hayatını kaybetti. Sabri Güneş'le Mehmet Ali Çayıroğlu'nun daha önce alış veriş için görüşme yaptığı ortaya çıktı.
31 Temmuz 2018: Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Karaçal Mahallesi'nde, SenaiÜmit Türedi çifti, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi. Ölen çifte ait cep telefonu ve kurusıkı tabanca, Mehmet Ali Çayıroğlu'nun evinde ele geçirildi.
DEVAM EDEN SORUŞTURMALAR
Samsun'un Terme ilçesine bağlı Özyurt köyünde, 10 Şubat 2018'de, Sevim Semiz (80), engelli kızları Emine Semiz (50) ve Havva Gülen'in (60), gece yarısı evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybetmesiyle ilgili soruşturma Terme Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılıyor.
Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Doğyolu Mahallesi'nde yaşayan ve kaybolduktan 1 hafta sonra cansız bedeni ormandaki dere yatağında bulunan Şeker Köseoğlu´nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma ise cinayette kullanılan suç aletinin kesin tespiti yapılamaması nedeniyle halen Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca sürdürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2020-11-05 14:14:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayırsever kardeşlerden anaokulu
YEREL HABERLER Hayırsever kardeşlerden anaokulu
Ordu´da sahte içki üretilen mandıraya operasyon
YEREL HABERLER Ordu´da sahte içki üretilen mandıraya operasyon
Ordu’nun yaylalarından kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Ordu’nun yaylalarından kartpostallık görüntüler
Ordu merkezli 6 ilde tarihi eser operasyonu: 45 gözaltı
YEREL HABERLER Ordu merkezli 6 ilde tarihi eser operasyonu: 45 ...
ODÜ Diş Hekimliği Fakültesi Engelli ve Dental Tomografi Üniteleri açıldı
YEREL HABERLER ODÜ Diş Hekimliği Fakültesi Engelli ve Dental ...
Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 45 gözaltı Ordu’nun 7 ilçesi ile toplamda 6 farklı ilde düzenlenen operasyonda, aralarında tarihi eser niteliğindeki silahların ve diğer eşyaların da bulunduğu malzemeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 45 ...
Kayak tesisine bin 100 ağaç
YEREL HABERLER Kayak tesisine bin 100 ağaç
Ordu topyekün üretime geçiyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı tarım projesi devam ediyor Besicilere hayvan dağıtımının ardından sebze üreticileri için 1 milyon adet kışlık sebze fidesi dağıtılacak
YEREL HABERLER Ordu topyekün üretime geçiyor Ordu Büyükşehir ...
Ordu’da kivi hasadında son günler 8 bin ton kivi rekoltesinin beklendiği ve kentte yıllık 300 milyon TL katkı sağlayan kivi hasadı, pazar günü başlayacak Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar: “Bu yıl hem kalite çok yüksek, hem de rekolte arttı”
YEREL HABERLER Ordu’da kivi hasadında son günler 8 bin ton kivi ...
Mandırada alkol üretimine 3 gözaltı
YEREL HABERLER Mandırada alkol üretimine 3 gözaltı
Ordu’da sahte içki imal eden işyerine baskın
YEREL HABERLER Ordu’da sahte içki imal eden işyerine baskın
Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor Dayılarından öğrendiği Ordu’nun tostunun lezzetini 57 yıldır sürdürüyor Ordu’da dayılarının bulduğu ve günümüzde marka olan ‘Ordu tostu’nun 72 yaşındaki ustası Kahraman Arslan, 12 metrekarelik dükkanında kendi ürettiği sucuklarla tost hazırlıyor
YEREL HABERLER Bu tostun sırrı 62 yıl önceye dayanıyor Dayılarından ...
Ordu’da pandemi denetimleri sıklaştırılacak Ordu Valisi Tuncay Sonel: “İçişleri ve Sağlık Bakanlığımızca alınan kararlar, tedbirler ve yeni önlemleri, ilimizde sıkı bir şekilde uygulayacağız”
YEREL HABERLER Ordu’da pandemi denetimleri sıklaştırılacak Ordu ...
Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor
Fatsa Özel Sanayi Sitesi'ne 4 milyon TL maliyetli alt yapı ve üst yapı yatırımı
YEREL HABERLER Fatsa Özel Sanayi Sitesi'ne 4 milyon TL maliyetli alt ...
Ünye Devlet Hastanesi’nde yeni korona önlemleri
YEREL HABERLER Ünye Devlet Hastanesi’nde yeni korona önlemleri
Ordu'dan İzmir'e yardım eli
YEREL HABERLER Ordu'dan İzmir'e yardım eli
Ordu’dan İzmir’e yardım eli Ordu’dan İzmir’e 3 bin 52 battaniye, bin 52 gıda kolisi ile 152 bin maske gönderildi
YEREL HABERLER Ordu’dan İzmir’e yardım eli Ordu’dan İzmir’e 3 bin 52 ...
Altınordu Belediyesi’nden minik öğrencilere jest Altınordu Belediyesi, ilkokula başlayan üç bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıtacak
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi’nden minik öğrencilere ...
Seri katil, tanıkların dinlenmesini istedi
YEREL HABERLER Seri katil, tanıkların dinlenmesini istedi
Ordu’da okullara spor malzemesi desteği sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da okullara spor malzemesi desteği sürüyor
Vali Tuncay Sonel: “Korona virüsün şakası yok” Ordu Valisi Tuncay Sonel, katıldığı programda insanların korona virüse karşı uymaları gereken kuralları hatırlattı
YEREL HABERLER Vali Tuncay Sonel: “Korona virüsün şakası yok” Ordu ...
Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna oturttu Ordu’da düzenlenen ‘En İyi Narkotik Polisi Annelerdir’ programında, Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla protokol üyeleri arka kısımlara, anneler ise protokol koltuklarına oturdu
YEREL HABERLER Ordu Valisi anneleri protokol koltuğuna ...
Altınordu’da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören: “Altınordu topyekûn bir değişim ve dönüşüm yaşayacak”
YEREL HABERLER Altınordu’da alt ve üst yapı çalışmaları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X