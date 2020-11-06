Ordu merkezli yürütülen kaçakçılık operasyonunda zanlılar adliyeye sevk edildi 6 farklı ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13’ü adliyeye sevk edildi

Ordu merkezli 6 ilde düzenlenen kaçak silah ve tarihi eser operasyonunda toplamda gözaltına alınan 45 şüphelinden 13’ü adliyeye sevk edildi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, Ordu’nun Altınordu, Fatsa, Ünye, Kumru, Korgan, Ikizce, Çatalpınar ilçeleriyle, Diyarbakır, Samsun, Tokat, Giresun ve Bitlis illerinde tespit edilen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Ordu İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki personel ve patlayıcı arama köpeğinin de destek verdiği operasyon kapsamında toplamda 47 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.



Toplam 274 personel görev aldı

Toplamda, 65 ekip ve 274 personelle yapılan operasyonda, şüphelilerin ev ile araçlarında yapılan geniş çaplı aramada, 25 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait mühimmat ile 38 adet tarihi eser niteliğinde tabanca, tüfek, kılıç, kama, çeşitli süs, obje ve eşyalar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden 13’ü adli kontrolle serbest, 19’u ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, geriye kalan 13 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Ağır Ceza Adliyesi’ne sevk edildi.

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