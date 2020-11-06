Başkan Kibar organ ve doku bağışında bulundu

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Bağışlanan Sadece Organ Değil Yeni Bir Hayattır" sloganıyla organ ve doku bağışında bulundu.

39 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü Organ Doku ve Bağış Birimi Görevlisi Sakin Erdoğan, Fatsa Devlet Hastanesi Organ ve Doku Bağış Koordinatörü Derya Ergül ve İl Sağlık Müdürlüğü Basın Birimi görevlisi Yalçın Özcan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’ı ziyaret etti. Başkan Kibar, "Bağışlanan her organ, filizlenen bir candır" diyerek organ ve doku bağışında bulundu.

Organ yetmezliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de de sağlık sorunlarının başında geldiğini belirten Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Ülkemizde düşük olan organ bağışını artırmak adına Sağlık Bakanlığımızca her platformda eğitim ve etkinlikler düzenlenmektedir. Tek tedavi yöntemi organ nakli olan hastalarımıza umut olmak adına bu önemli haftada vatandaşlarımızı organ bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz” dedi.

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